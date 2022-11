Um homem de 36 anos foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (25) no Bairro Grama, Zona Nordeste. O corpo da vítima foi localizado na Avenida Juiz de Fora, por volta de 1h54, com um ferimento do lado esquerdo do corpo. O Samu compareceu ao local, no entanto, o indivíduo não apresentava mais sinais vitais. A perícia compareceu ao local e efetuou os trabalhos de praxe. A funerária removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia realiza buscas para identificar o autor do crime.



