Uma operação para o recolhimento de veículos em condições de abandono foi iniciado na última quarta-feira (23). A ação conjunta entre a Prefeitura de Juiz de Fora e Polícia Militar tem o objetivo de melhorar a mobilidade nas vias públicas, além de evitar criadouros de transmissores de doenças como a dengue. O bairro Milho Branco, na Região Norte de Juiz de Fora, foi o primeiro a ser contemplado pela ação.

De acordo com a Lei Municipal 12.294/2011, é considerado abandonado veículos deteriorados e sem condições de circulação ou que estão aguardando reparos de qualquer natureza, que não se locomovam nas vias públicas por mais de três dias consecutivos. Segundo a Prefeitura, em 2021, foram 1.440 carros identificados em estado de abandono. Além disso, foram emitidas 800 diligências fiscais, 484 termos de intimação e 126 autos de infração.

Em caso de denúncias de veículos abandonados, o denunciante pode se utilizar por meio do WhatsApp da Fiscalização através do número (32) 3690-7984. É necessário informar o endereço e enviar imagens. O proprietário do veículo será notificado, autuado e, se caso não houver regularização das condições, o veículo será levado para depósitos apropriados. Caso o automóvel não seja recuperado pelo proprietário em em um período de três meses após notificação, o mesmo será leiloado pelo Executivo. Para recuperar o veículo, é necessário arcar com os custos de remoção e depósito, além de pagar multa no valor de R$956,51.