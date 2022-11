A juiz-forana Joyce Cristina Fayer, de 26 anos, irá concorrer ao título de Miss Regional 2023, que será realizado na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, no próximo dia 10 de dezembro. A jovem começou a desfilar com 10 anos de idade em uma agência de modelos. Mais tarde, aos 18 anos, ela foi vencedora de um concurso de miss realizado na escola onde estudava no bairro São Pedro, na Região Oeste de Juiz de Fora. Além disso, há cerca de quatro anos, Joyce ficou em terceiro lugar em um concurso de miss em Carmo do Rio Claro, também Minas Gerais.



“Em 2014 participei do concurso Miss e Mister Estudantil de Juiz de Fora. Na ocasião, eu ganhei o concurso e fui eleita como miss no colégio onde eu estudava na Escola Estadual Nirce Villa Verde Coelho de Magalhães. Depois disso, quando me mudei para Carmo do Rio Claro, no aniversário de 145 anos de história da cidade, onde fiquei em terceiro lugar, a organização da prefeitura realizou seu primeiro concurso de Miss na cidade. Fiquei muito feliz em poder ter participado, pois além de ser um evento do aniversário da cidade, também foi uma comemoração para a população. Eu fiz muitas amizades e com isso ganhei muito aprendizado.”



Atualmente, a moça possui uma loja online no ramo de PetShop, além de ser proprietária de uma floricultura. Porém, o sonho em seguir carreira como modelo não saiu dos planos da empresária. A família e os amigos são os seus maiores apoiadores na causa.



“Minha família sempre gostou que eu seguisse carreira como modelo, mas nunca tivemos condições financeiras para continuar esse meu sonho. Minha mãe é a minha maior incentivadora apesar de estarmos longe uma da outra. Ela sempre me incentiva em todos os momentos. As minhas irmãs e meu namorado também me incentivam muito. Todos são apoiadores do meu sonho.”



FOTO: Franksuel Andrade - Jovem já participou de outros concursos de beleza

A candidata também relata sobre as dificuldades em participar de concursos como esses. Para ela, estar longe da família a afeta muito. Além disso, a grande concorrência também incomoda. Porém, de acordo com ela, a autoconfiança é a ferramenta necessária para conseguir enfrentar o desafio.



“Minha maior dificuldade é estar longe da família. A segunda maior dificuldade é o nosso psicológico, que fica muito abalado em relação ao corpo, a beleza, a autoestima e também a concorrência. Não conheço as muitas outras candidatas que estão participando e por isso, o desafio é maior em participar de um concurso em que toda região de Minas Gerais está concorrendo. São meninas lindas que também se dedicaram. Mas temos que ter confiança em nós mesmas para que possamos fazer o nosso melhor.”



FOTO: Franksuel Andrade - Concurso aconteve no próximo dia 10 de dezembro

Como referência, Joyce Fayer se inspirou na Miss Brasil 2019, Júlia Horta, também natural de Juiz de Fora, além de outras personalidades do ramo.

“Minhas inspirações do mundo Miss são várias, uma delas é Júlia Horta, minha conterrânea maravilhosa que foi Miss Brasil 2019 que representou belíssimamente nosso país no Miss Universo. Outra que também fiquei admirada com o seu trabalho é Isabela Menin, que é a nossa atual Miss Grand International 2022, que participou de um concurso realizado na Indonésia. Outra que é minha amiga, mentora e inspiração, Isadora Santos Amaral, Miss Varginha 2021, Vice Miss Minas Gerais 2022 e também atual Miss Brasil Café 2022, sendo um exemplo de pessoa, de classe, de elegância, de beleza e delicadeza, e várias outras que me inspiram todos os dias.”

Uma das metas da jovem é crescer na carreira e incentivar projetos sociais e encorajar outras mulheres. Para ela, os próximos passos é investir nas áreas de marketing digital e participar do Miss Minas Gerais e também do Miss Brasil.

“Pretendo seguir a carreira como modelo, principalmente como influenciadora digital. Meu próximo concurso que pretendo participar será o Miss Minas Gerais, e também o Miss Brasil para trazer a coroa para nossa cidade. Além disso, pretendo continuar realizando trabalhos de publicidade nas redes sociais, apoiando projetos sociais, incentivando mulheres a serem empoderadas e que empoderam outras mulheres, para que elas se sintam confiantes em chegar em qualquer lugar, através do incentivo em abrir o seu próprio negócio e correr atrás daquilo que elas querem e desejem.”