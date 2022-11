Em função do movimento gerado nos principais pontos de comércio de Juiz de Fora para o Natal, a 4ª Região da Polícia Militar lança nesta segunda-feira (28) às 10h30, a Operação Natalina, que terá início no Parque Halfeld. Militares do 2° e 27° BPM, além da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª Cia Ind PE) e da 104ª Companhia de Ensino e Treinamento (104ª Cia ET) estarão reforçando as atenções para os principais centros comerciais, com o objetivo de coibir a criminalidade gerando sensação de segurança por meio da intensa visibilidade.

A solenidade contará com as presenças do Comandante da 4ª RPM, Cel Cintra, comandantes de unidades e representantes dos órgãos ligados ao comércio como Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/JF) e Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora (ACE/JF).



Além das compras de presentes de Natal, o período coincide com as férias escolares e o pagamento do 13º salário, o que aumenta a presença de pessoas nos espaços comerciais, exigindo reforço de princípios básicos de segurança, para evitar crimes contra o patrimônio. Aumentando a presença ostensiva e intensificando a orientação da população em relação a iniciativas de autoproteção, a atuação dos policiais militares vão partir de planos de ação e planejamento tático e operacional.

Nesse contexto, a Polícia Militar destaca que desenvolve todos os anos, as operações Natalina e Férias Seguras, em todos os 856 municípios de Minas Gerais, com atividades pautadas no princípio da antecipação e mapeamento das zonas quentes de criminalidade, sempre com observância da filosofia da polícia orientada por resultados.