O corpo de um homem de 29 anos foi encontrado no campo de várzea do Bairro Milho Branco na madrugada deste sábado (26). Ele estava nu, em decúbito ventral, dentro de um espaço utilizado como vestiário.O óbito foi confirmado pelo Samu. A vítima foi atingida por um tiro na cabeça e também tinha queimaduras pelo corpo. A perícia compareceu e fez os trabalhos de praxe e o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necrópsia. De acordo com o registro feito pela Polícia Militar, não foram encontradas testemunhas que pudessem colaborar com informações a respeito da autoria do crime.