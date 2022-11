Funcionários e empresários que trabalham no Distrito Industrial, na Região Norte de Juiz de Fora, vem enfrentando problemas asfálticos constantes no local. A preocupação dos trabalhadores em relação a precariedade das vias é uma reclamação antiga que vem afetando a todos que passam pelo bairro. O Portal Acessa recebeu uma denuncia de um funcionário de uma das empresas sobre as más condições da rua Júlio Dionísio de Cardoso.



Segundo o denunciante, que preferiu não se identificar, várias reuniões já foram feitas com a Prefeitura de Juiz de Fora, mas até o momento, não houve retorno do Executivo. Ainda de acordo com o entrevistado, a atual gestão teria se comprometido em realizar as obras de recuperação da via em abril deste ano, o que não teria acontecido.



“Essa rua aqui, antigamente, existia um canal aberto. Esse canal foi feito por algumas empresas e fechado logo em seguida. A Secretaria de Obras esteve aqui e disse que teria que abrir esse canal. Mas o problema da rua é o asfaltamento. Eles tem que fazer aqui um recapeamento da via. A rua aqui não alaga a ponto de dizerem que o canal está entupido ou algo do tipo.”



Ainda de acordo com ele, a Prefeitura teria pedido para que os empresários pudessem contribuir com o material necessário para dar andamento nas obras na via, o que teria sido negado pelos donos das empresas.



“A Prefeitura falou para a gente entrar com o material e eles com a mão de obra. Os empresários negaram o pedido. Isso é trabalho deles e não da indústria. Só nessa rua se emprega cinco mil funcionários. Aqui passa carretas e caminhões pesados e acaba prejudicando a qualidade da via.”



Conforme o denunciante, os veículos pesados que passam pela via, acabam sendo danificados devido aos buracos. Além disso, ele também alega que os ônibus do transporte coletivo não transitam mais pela rua e que as empresas tiveram que fretar ônibus particulares para a locomoção dos funcionários.



“Aqui passam carretas e caminhões muito pesados e a gente está com problemas de quebra desses veículos. Os ônibus urbanos não passam mais aqui há anos. As empresas tiveram que fretar ônibus e mesmo assim, essas empresas não querem vir até aqui devido às más condições da rua.”



De acordo com a Presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial (Assedi), Paula Germano, a PJF havia se comprometido com os empresários que iria trabalhar para resolver os problemas do bairro. A rua Fernando Lamarca, por exemplo, foi uma das vias que já está passando por obras de drenagem e assim que for finalizada, o asfalto será colocado na via.



Ainda de acordo com ela, na rua Júlio Dionísio de Cardoso também há problemas de drenagem e que a Prefeitura teria pedido aos empresários que retirassem as manilhas de um córrego que passa pela rua.



“A drenagem da rua Júlio Dionísio existe um córrego. Parte dele está manilhada e a outra não. A Prefeitura solicitou que as empresas retirassem essas manilhas e fizessem a obra. Os demais locais ficariam abertos para depois entrarem com o asfalto. Os custos dessa obra ficaram inviáveis para os empresários e a grande maioria deles não haviam se instalado no local quando esse córrego foi manilhado.”



Ainda de acordo com a Presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial (Assedi), no último mês de setembro, um ofício foi enviado para o Executivo informando que os empresários não teriam as condições necessárias para a execução das obras.



Ela também afirma que se caso for colocado asfalto na via antes de resolver o problema de drenagem, a composição asfáltica não irá se fixar no solo. A Associação ainda não teve o retorno da PJF.



A nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora. Porém, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno.



