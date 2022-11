A Polícia Civil vem investigando cinco homicídios que aconteceram durante o mês de novembro na região norte de Juiz de Fora. Em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (30), o títular da 3ª Delegacia de Polícia, delegado Rodolfo Rolli, informou que um adolescente de 16 anos e outros quatros homens, com idades entre 27 e 29 anos, foram identificados. Ainda de acordo com o delegado, não houve nenhuma perda com a extinção da Delegacia de Homicídios, referente a apuração dos crimes que aconteceram na Zona Norte.

“No que se refere a Zona Norte, todos os homicídios, tanto consumados, quanto tentados desde a extinção da Homicídios estão apurados, inclusive o crime que aconteceu ontem a tarde. A investigação continua com a mesma qualidade de serviço. Vamos dar uma melhor resposta para a sociedade mesmo com a extinção da Delegacia de Homicídios."

Um dos crimes apurados, foi a morte de um jovem de 22 anos, morto no bairro Santa Cruz, na tarde da última terça-feira (29). Ele foi morto com dois tiros na cabeça em uma região conhecida como “Arado”.

De acordo com o delegado, há dois suspeitos sendo investigados. Câmeras de segurança flagraram a ação do crime. Ainda de acordo com o titular da 3ª Delegacia, Rodolfo Rolli, a vítima era natural de São Paulo e teria envolvimento com crimes na cidade de Valença, no Rio de Janeiro.

“Os envolvidos não têm relação nenhuma com a vítima. Tudo indica que o jovem morto tinha envolvimento com roubo e latrocínio no Rio e em Juiz de Fora. Mas temos as imagens dos autores e a placa do carro que foi usado na morte do rapaz.”

O primeiro crime aconteceu no dia 6 de novembro, no bairro Santa Cruz, onde um adolescente, de 17 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo. Dois homens de 27 e 28 anos estão entre os suspeitos de terem cometido o crime. O delegado informou que as investigações prosseguem.

No bairro Benfica, no mesmo dia, um jovem de 21 anos foi morto a tiros. O suspeito seria um adolescente de 16 anos. Há outros dois suspeitos de 28 e 29 anos que também estariam envolvidos. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime seria desavenças entre os bairros. O caso continua sendo investigado.

Outro crime que chamou a atenção foi o caso do homem que foi encontrado morto em um campo de várzea no bairro Milho Branco, no dia 26 de novembro. De acordo com o delegado, a vítima foi encontrada por uma criança e estava sem roupas e com queimaduras.

“Isso foi uma execução ligada diretamente ao tráfico de drogas. Nós já temos o suspeito identificado e ele será ouvido essa semana e vamos pedir a prisão preventiva do autor.”

Todos os crimes, de acordo com a Polícia Civil seguem sendo apurados.