A Prefeitura de Juiz de Fora irá fazer um esquema especial para o transporte coletivo durante as provas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que acontecem nos dias 3 e 4 de dezembro. De acordo com a PJF, as saídas do Centro iniciam a partir de 9h, sem horários fixos, da Avenida Getúlio Vargas nº 251 (Linha 545 – UFJF), e da Avenida Francisco Bernardino nº 651, ao lado do supermercado (Linha 555 – UFJF). O trânsito também terá alterações nas vias próximas ao Pórtico Norte do campus sede, local com a maior concentração de estudantes.



Ainda de acordo com o Executivo, está a criação da linha especial 570 (Fac. Medicina), que será disponibilizada para atender exclusivamente a quem presta prova na Avenida Eugênio do Nascimento s/n, onde estão localizados o HU/CAS, a Faculdade Doctum e as faculdades de Medicina e Fisioterapia da UFJF. A partida será do ponto extra da Avenida Itamar Franco, 992, em frente ao Procon, às 11h, 11h15 e 11h30.



A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), informa aos motoristas ficarem atentos e saírem mais cedo dos seus locais de origem pelo aumento do trajeto até o campus pelo bairro São Pedro devido às necessárias alterações de trânsito. De acordo com a UFJF, 19 mil pessoas irão realizar as provas na cidade. O fechamento dos portões acontece, impreterivelmente, às 13h. A SMU estima que, com o grande número de veículos se dirigindo ao campus, o tempo de deslocamento do Centro até o local é de, no mínimo, uma hora.

Confira abaixo os itinerários especiais de cada linha que atende ao Pism:



- Linha 545 – UFJF – saídas do Centro a partir de 9h:

Sentido Centro/UFJF: Av. Getúlio Vargas nº 251, Av. Itamar Franco, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, Economia e I.C.H., Anel Viário da UFJF, faculdades de Direito e Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura –Ponto final.

Sentido UFJF/Centro: Faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Pórtico Sul, Av. Itamar Franco, Travessa Doutor Prisco, Rua João Pessoa de Rezende, Av. Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Av. Getúlio Vargas no 251- Ponto Final.



- Linha 555 – UFJF – saídas do Centro a partir de 9h:

Sentido Centro/UFJF: Av. Francisco Bernardino, 651 (ao lado do supermercado), Av. dos Andradas, Rua Eng. José Carlos Moraes Sarmento, Estrada Eng. Gentil Forn, Rua José Lourenço Kelmer, Pórtico Norte, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, Economia e I.C.H., Anel Viário da UFJF, Faculdade de Direito, Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura – Ponto Final.

Sentido UFJF/Centro: Faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Rua José Lourenço Kelmer, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua Engenheiro José Carlos Moraes Sarmento, Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Avenida Barão do Rio Branco, Rua Afonso Pinto da Mota, Av. Getúlio Vargas, Travessa Doutor Prisco, Rua João Pessoa de Rezende, Av. Francisco Bernardino, 651 - Ponto Final.



- Linha 570 - Fac. Medicina – saídas do Centro a partir de 1h:

Sentido Centro/Fac. Medicina: Av. Itamar Franco 992 (em frente ao Procon), Av. Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia.

Sentido Fac. Medicina/Centro: Faculdades de Medicina e Fisioterapia/ HU/CAS, Av. Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário UFJF, Pórtico Sul, Av. Itamar Franco (Colégio Stella Matutina).



- Linha 170 – (Zona Nordeste/UFJF) – saída de Filgueiras às 10h15:

Sentido Zona Nordeste/UFJF: Rua Aníbal Beligoli, 409 – Ponto Final, Rua Orlando Riani, Rua Diomar Monteiro, Avenida Juiz de Fora, Rua Paracatu, Av. Barão do Rio Branco (pista lateral), Rua Barão de Cataguases, Rua João Pinheiro, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua José Lourenço Kelmer, Anel viário da UFJF, Faculdade de Letras, rua local de acesso às Faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Avenida Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Avenida Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, I.C.H, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Direito - Ponto final.

Sentido UFJF/ Zona Nordeste: Faculdade de Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Pórtico Sul, Avenida Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Avenida Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, I.C.H, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Direito, Anel Viário da UFJF, Pórtico Norte, Rua José Lourenço Kelmer...



- Linha 190 (Zona Sul/UFJF) – saída do Sagrado Coração às 10h30:

Sentido Zona Sul/UFJF: Rua Marciano Pinto nº 1635, Rua Bady Geara, Av. Pedro Afonso Pinheiro, Rua Heitor Inácio, Rua Clóvis Jaguaribe dos Santos, Rua José Ferreira, Rua Doutor Délcio Fortini, Rua Maria de Lourdes Oliveira, Rua Heitor Inácio, Avenida Pedro Afonso Pinheiro, Rua Bady Geara, Av. Darcy Vargas, Rua Augusta Sobreira Tostes, Rua Renato Pandolfi, Rua Almiro Ribeiro de Toledo, Rua Francisco Henriques, Rua Dep. Alcides Paiva Campos, Av. Santa Luzia, Rua Ingrácia Pinheiro, Rua José Nunes Leal, Rua Aurora Torres, Rua José Nunes Leal, Av. Santa Luzia, Rua Água Limpa, Rua Chácara, Rua Ibitiguaia, Av. Darcy Vargas, Rua Dr. Costa Reis, Rua Maria de Almeida Silva Acesso Sul, Rua Custódio Furtado de Souza, Rua Maria Eugênia de Rezende, Rua Marly Mendes Alves, Av. Deusdedit Salgado, Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho, Av. Itamar Franco, Av. Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Av. Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, I.C.H, Anel Viário da UFJF, faculdades de Direito e Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura – Ponto final.

Sentido UFJF/ Zona Sul: rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Av. Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF faculdades de Odontologia, Farmácia, I.C.H, Anel Viário da UFJF, faculdades de Direito e Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Pórtico Sul, Av. Itamar Franco, Av. Paulo Japiassú Coelho ....



- Linha 655 (IF Sudeste/UFJF) – saída do Esplanada às 10h30:

Sentido IF Sudeste/UFJF: Rua Eduardo Weiss nº 82, Rua Luís Andre Hagen, Rua Luís Baltazar Eberle, Rua Enéas Mascarenhas, Rua Coronel Quintão, Rua Branca Mascarenhas, Rua Geraldo Gomes Ribeiro, Rua Expedicionário Antônio Novaes, Rua Eunice Weaver, Rua Guilardo Xavier Furtado, Rua Marechal Cordeiro de Faria, Rua Gorizia Trentini da Silva, Rua José de Almeida Portes, Rua Dr. Alvino de Paula, Rua Guilardo Xavier Furtado, Rua Eunice Weaver, Rua Helena Bittencourt, Rua Pedro Ronzani, Rua Maria Geralda de Freitas, Rua Nazira Mattar de Freitas, Rua Maestro José Quirino, Rua Rogério Fernando Scoralick, Rua Manoel Porfiro Ferreira, Rua Benedito José de Freitas, Av. Senhor dos Passos, Rua Vereador Dr. Arlindo Zanini, Rua Octávio Malvaccini, Rua Acácio Alves Alvim, Rua das Ágatas, Rua dos Rubís, Rua Acácio Alves Alvim, Rua José Victório Castegliani, Rua Professor Vilas Bouçada, Rua Dr. Fernando Cyrne, Rua Paulo Botti, Avenida Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Avenida Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, I.C.H, Rua Local, Anel Viário da UFJF, Faculdades de Direito e Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura – Ponto final.



Sentido UFJF/IF Sudeste: Faculdades de Odontologia, Farmácia, I.C.H, Anel Viário da UFJF, faculdades de Direito e Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Av Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Av. Eugênio Nascimento...



- Linha 755 (Zona Norte/UFJF) – saídas do Santa Lúcia às 9h35 e 10h10:

Sentido Zona Norte/UFJF: Rua Ozório Campos nº 30, Av. Doutor Bezerra de Menezes, Rua Sebastião Alves Marcato, Rua Doutor Dias da Cruz, Rua General Almerindo da Silva Gomes, Rua Guimarães Júnior, Rua José Simpliciano Alves, Rua Elpídio José dos Reis, Rua General Almerindo da Silva Gomes, Rua Álvaro Coelho Lemos, Av. Dr. Simeão de Faria, Rua José Paulino Sobrinho, Rua Antônio José Cosso, Rua Monsenhor Francisco de Paula Salgado, Av. Dr. Simeão de Faria, Rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, Rua Felício Manoel de Oliveira, Rua Maria Cândida de Jesus, Rua Bartolomeu dos Santos, Rua Célio Braga de Araújo, Rua Bartolomeu dos Santos, Rua Martins Barbosa, Rua Evaristo da Veiga, Rua Henrique Dias, Rua Diogo Álvares, Rua Tomé de Souza, Av. Juscelino Kubitschek, Av. Olavo Bilac, Rua Bernardo Mascarenhas, Rua Professora Violeta Santos, Av. Vereador Laudelino Schettino, Rua Benjamim Guimarães, Rua Antônio Fellet, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua Nelson Gomes de Carvalho, Rua Doutor Hameleto Fellet, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua José Lourenço Kelmer, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Av. Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Av Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, I.C.H, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Direito - Ponto Final.

Sentido UFJF/Zona Norte: Faculdade de Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Pórtico Sul, Av. Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Av Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, I.C.H, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Direito, Anel Viário da UFJF, Rua José Lourenço Kelmer...