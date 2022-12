Um acidente envolvendo um ônibus e uma moto foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira (30), na rua Diomar Monteiro, no bairro Grama, Região Nordeste de Juiz de Fora. De acordo com informações preliminares da PM, o motociclista e o ônibus teriam batido de frente. Ainda de acordo com a PM, o condutor da moto ficou ferido e recebeu atendimento do Samu. Ninguém que estava no ônibus se feriu.

