A instalação de medidor de vazão na estação elevatória da Rua dos Imigrantes Italianos, no Bairro Parque Independência II causará a suspensão temporária do abastecimento de água na localidade. A obra ocorrerá entre as 8h as 17h desta quinta-feira (1º). A ação tem como objetivo ampliar o monitoramento remoto do sistema e o controle de perdas da Cesama, reduzindo desperdícios. Em função da necessidade de interromper o fornecimento para a alteração, a companhia pede a compreensão da população para que economize água até que os serviços estejam concluídos. A previsão é de que o sistema seja regularizado durante a noite desta quinta.