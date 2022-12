Um homem, de 38 anos, foi ameaçado por outro, de mesma idade, com uma arma de fogo na trade desta quarta (30) no bairro Bonfim em Juiz de Fora.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava sendo ameaçada pelo suspeito que portava um revólver calibre .32 e um punhal. Ao perceber a chegada da PM tentou fugir, mas acabou sendo preso.

Ainda, de acordo com a PM, a motivação do crime teria sido vingança, após uma briga que aconteceu entre os filhos da vítima e do suspeito.





