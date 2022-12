Três roubos foram registrados nos bairros Boa Vista, Santa Lúcia e Cidade Jardim em Juiz de Fora, entre a manhã desta quarta (30) e início da madrugada desta quinta (01).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o roubo registrado no bairro Boa Vista aconteceu no início da manhã desta quarta (30). A vítima, um homem de 57 anos, foi abordada em um escadão por um indivíduo que estava armado com uma faca. Ele teve o celular e R$20 roubados. Ninguém foi preso.

Já o roubo registrado no bairro Santa Lúcia, na rua Tenente Guimarães aconteceu na noite desta quarta (30). De acordo com o boletim de ocorrência da PM, as vítimas, de 24, 45 e 46 anos, estavam estacionando o veículo quando foram surpreendidas por um homem armado com arma de fogo que anunciou o roubo levando documentos pessoais, cartões de crédito, R$550 e um molho de chaves, incluindo a do carro em que estavam. O suspeito fugiu de carona em uma moto, de cor preta, que apoiava a ação criminosa. Ninguém foi preso.

O roubo registrado no bairro Cidade Jardim ocorreu no início da madrugada desta quarta (01). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas, de 23,25 e 46 anos, estavam fechando um estabelecimento comercial quando foram surpreendidas por dois suspeitos, que estavam em uma moto vermelha, momento em que o carona, armado com arma de fogo, anunciou o roubo e levou aparelhos celulares, chaves do veículo de uma das vítimas e materiais de escritório. Ninguém foi preso.