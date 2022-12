O mês de novembro de 2022 se encerrou mais ameno que a média, conforme a avaliação do professor de geografia Renan Tristão, idealizador da página Tempo e Clima JF . De acordo com Renan, em toda a região essa tendência se repetiu. A Estação de meteorologia da UFJF registrou temperatura média mensal de 18,2 graus, enquanto a média histórica dos meses de novembros anteriores é de 19,7 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Se novembro teve mais de um grau de temperatura a menos no registro das médias, dezembro promete não fugir às suas características históricas.

Em relação às chuvas registradas ao longo do mês, o Inmet registrou 206mm no acumulado, enquanto o medidor instalado no Bairro Bandeirantes indica 153mm totais. A média histórica para o período é de 250mm.

No primeiro fim de semana de dezembro, conforme o professor Renan Tristão, permanecem as mesmas condições que marcaram os últimos dias, sem alterações. "Predomina o tempo parcialmente nublado, temperaturas abafadas devido à alta umidade do ar, chance de trovoadas e pancadas fortes de chuvas de tarde e noite".



De acordo com o Inmet, tanto a sexta-feira (2), quanto o sábado (3) e o domingo (4) terão tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na sexta a temperatura máxima em Juiz de Fora deve ser e 24 graus e a mínima de 18. A mínima permanece igual no sábado e aumenta um grau no domingo, já as máximas devem diminuir gradativamente para 22 graus no sábado e 21 graus no domingo.

Ainda de acordo com o professor Renan Tristão, dezembro não deve desviar das tendências históricas. "Muita umidade, chuvas quase diárias. Precipitações devem ficar acima da média pela região, o que faz com que tenhamos que ter atenção com este mês em relação a possíveis transtornos causados pelos temporais ou pelos eventos de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). As temperaturas devem ficar dentro da média ou um pouco acima dela", projeta.