Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas e porte de arma de fogo, no bairro Teixeiras, nesta quinta-feira (01). De acordo com a PM, após uma denuncia, os militares conseguiram chegar até o autor. Com ele, foram encontrados:

167 Pinos/eppendorfs

43 papelotes cocaína



07 porções cocaína



01 porção ácido bórico



03 buchas maconha



01 porção de maconha



Diversos sacoles



Diversos eppendorfs vazios



17,00 reais



01 Rv cal 38



06 munições cal 38



01 celular

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e levado para a delegacia

