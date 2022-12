Um idoso, de 80 anos, teve a casa roubada por duas pessoas, na tarde desta quinta (01) no bairro Bom Pastor, Zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava chegando em casa quando se deparou com um suspeito descendo as escadas com uma mala de viagem. A vítima tentou impedir o roubo e entrou em luta corporal com o indivíduo, neste momento uma mulher, cúmplice do crime, chegou para dar apoio a ação criminosa e conseguiu as chaves do veículo, um GM Tracker cinza, da vitima fugindo do local no carro da mesma.

Ainda, de acordo com o boletim, a polícia conseguiu localizar e recuperar o carro roubado e um celular no bairro Guaruá. Um dos suspeitos foi preso, o outro segue foragido.





Tags:

Polícia