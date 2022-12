A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza neste sábado (03) e domingo (04), as provas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism). Mais de 34 mil estudantes farão provas nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda.

As avaliações acontecem entre 13h30 e 17h30, no entanto, os portões serão abertos às 12h e fechados, impreterivelmente, às 13h. Para fazer a prova, é preciso apresentar documento oficial de identificação com foto: Carteira de Identidade, Passaporte, Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Não serão aceitos documentos digitais nem cópias autenticadas. Também é preciso levar caneta azul ou preta de corpo transparente.

No comprovante definitivo de inscrição, o candidato encontra o seu local de realização das provas. Em Juiz de Fora, além do campus da UFJF, 23 escolas recebem o Pism. Os candidatos devem se planejar para saírem com antecedência, evitando o engarrafamento e imprevistos. Clique aqui e saiba mais sobre as alterações no trânsito e horários de ônibus.

Após o início de aplicação dos exames, os participantes devem permanecer nas salas por, no mínimo, uma hora e trinta minutos. Ao término das avaliações, é permitido ao candidato levar o Caderno de Provas. Já o Cartão Resposta deve ser entregue para o fiscal, sendo preenchido por caneta preta ou azul, sem rasuras.

Vagas

Cerca de 6.400 alunos, inscritos no módulo III, disputam as 2.263 vagas em 75 cursos de graduação, sendo 1.903 para o campus Juiz de Fora e 360 para Governador Valadares. Nesta edição, o curso de Enfermagem, no grupo B, apresentou a maior relação candidatos por vaga: 24,5. Todas as vagas mais concorridas por grupos foram para o campus de Juiz de Fora. Clique aqui para conferir relação candidato por vaga.

Pism em números

São esperados 19.300 inscritos em Juiz de Fora; 5.454 em Governador Valadares; 3.918 em Muriaé; 3.628 em Petrópolis; e 2.180 em Volta Redonda. O maior número de candidatos está concentrado no módulo I, 19.072 alunos; 8.928 no módulo II; e 6.435 no módulo III.

Ainda vale destacar que, dentre os mais de 19 mil estudantes alocados em Juiz de Fora, cerca de 7.900 serão acolhidos no campus da UFJF e farão as provas nas faculdades de Administração (prédio antigo e novo), Comunicação, Direito, Economia, Educação (prédio antigo e novo), Engenharia, Fisioterapia, Letras, Medicina e Serviço Social, além dos institutos de Artes e Design, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências Humanas. Fique atento ao seu local de prova, pois as unidades são distantes umas das outras.

A prova

As provas dos módulos I e II têm 56 questões, objetivas e discursivas de igual forma e teor, totalizando 120 pontos. No sábado, 3, serão abordados os conteúdos de Língua Portuguesa, Geografia, Matemática e Química. Já no domingo, 4, serão cobradas as competências de Literaturas, Biologia, Física e História.

Já para os inscritos no módulo III são 60 questões, com questões objetivas iguais para todos os candidatos e discursivas de acordo com a área de conhecimento correspondente ao curso escolhido. Neste módulo, os inscritos podem alcançar até um total de 140 pontos.

No sábado, todos farão as questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literaturas, Biologia e Matemática. Para os inscritos em cursos da área Economia e Administração as questões discursivas serão de Língua Portuguesa, Matemática e Sociologia. Já os que optaram pelas Exatas, terão que discorrer sobre Língua Portuguesa e Matemática. Para a área de Humanas, Língua Portuguesa, Literaturas e Sociologia. E os inscritos em graduações da Saúde terão como temas Língua Portuguesa e Biologia.

No domingo, todos fazem provas objetivas de Física, Química, Geografia e História. Cursos das áreas de Humanas e de Economia e Administração fazem questões discursivas de Geografia, História e Filosofia, e os candidatos de Exatas e de Saúde, Física e Química.

Uso de máscaras

Em Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé e Volta Redonda, a utilização de proteções faciais continuam facultativas, indicadas para pessoas com sintomas gripais ou que sintam a necessidade de usá-la. Já em Petrópolis, o Comitê Científico determinou o retorno do uso de máscaras em ambientes escolares e no transporte público e escolar devido ao aumento de casos de Covid-19. A instituição não fornecerá máscara aos candidatos.

O que pode e o que não pode

É permitido levar celular, sendo que o mesmo deve ser entregue desligado ao fiscal para ser guardado em local adequado. É proibido o uso de qualquer dispositivo eletrônico durante as provas. Leia o edital e consulte o manual rápido feito pelo Portal da UFJF sobre o que pode ser levado para a prova e atitudes que resultam na desclassificação.

Atendimento especial

Nesta edição, mais de 300 estudantes, que fazem as provas em Juiz de Fora e em Governador Valadares, solicitaram atendimentos especializados para algum dos três módulos do Pism. Em Juiz de Fora, esses candidatos e seus acompanhantes estarão nas faculdades de Enfermagem, Farmácia e Odontologia. Já no campus avançado, eles acontecem na Escola Estadual Júlio Soares.

Central de atendimento

Nos dias de aplicação das provas do Pism, a Central de Atendimento (CAT) estará de plantão, das 9h às 18h, para atender exclusivamente às demandas relacionadas ao processo seletivo.

O atendimento pode ser realizado preferencialmente, pelo WhatsApp (32) 2102-3911, o qual é o número de telefone do setor. Também poderá ser enviado um e-mail para faleconosco@ufjf.br .

Vale destacar que, pelo WhatsApp, não são aceitas ligações de voz ou vídeo.

Sabatistas

Candidatos sabatistas devem comparecer ao local de provas no mesmo horário dos demais inscritos, sendo que no sábado, 3, as avaliações têm início após o pôr do sol, por volta das 18h30. No domingo, os exames são aplicados às 13h30 para todos os inscritos.

Todos os candidatos sabatistas estão alocados no Colégio de Aplicação João XXIII.

Resultados

A previsão é que as notas das provas do Módulo III do Pism sejam divulgadas no dia 19 de janeiro de 2023. O resultado final, após a interposição e análise dos recursos, sai no dia 2 de fevereiro. As notas das provas dos Módulos I e II devem ser divulgadas no dia 14 de março de 2023, sendo o resultado final publicado em 23 de março de 2023.

