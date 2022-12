A Câmara Municipal de Juiz de Fora irá promover uma série de ações neste mês de dezembro. De acordo com a organização, o evento denominado Dezembro Festa & Luz é uma forma de celebrar junto à população juiz-forana o resultado de ações que tiveram como objetivo a busca pela melhoria constante do serviço público, partindo do cuidado com o patrimônio histórico e zelando pelo bem-estar da população.

Ainda de acordo com a Câmara Municipal, serão realizadas cantatas, solenidades diversas e, por fim, a inauguração das obras de melhoria do Palácio Barbosa Lima, assim como a nova iluminação na edificação.

Confira a programação completa:



7 de dezembro, quarta-feira, às 17h30: Inauguração da iluminação de Natal; Cantata de Natal com apresentação de corais na escadaria da Câmara Municipal; Chegada do Papai Noel.

12 de dezembro, segunda-feira, às 17h30: Cantata de Natal com apresentação de corais na escadaria da Câmara Municipal.

14 de dezembro, quarta-feira, às 9h: Inauguração da recuperação da galeria dos ex-presidentes e da galeria das vereadoras;

16 de dezembro, sexta-feira, às 12h: Inauguração do estúdio da JFTV Câmara; Inauguração do Sedecon; Apresentação artística na escadaria da Câmara Municipal.

20 de dezembro, terça-feira, às 19h: Inauguração da reforma e requalificação do Palácio Barbosa Lima, sede da Câmara Municipal de Juiz de Fora; Coquetel de lançamento do Salão Nobre Raymundo Nonato Américo Mendes.