Dona Marcelina Machado da Silva, de 56 anos, é moradora da cidade de Mar de Espanha, na Zona da Mata. A mulher de origem humilde, recebeu um presente de aniversário do Centro Universitário Estácio de Sá. Ela foi presenteada com um novo sorriso da Clínica de Odontologia da instituição.

A iniciativa em ajudar partiu do estudante de jornalismo da Estácio, Manfrini Lucas. O aluno teve conhecimento sobre a moradora de Mar de Espanha que encontrou dois envelopes contendo uma grande quantia em dinheiro e os devolveu para a proprietária e que um dos sonhos da auxiliar de cozinha era de colocar uma prótese dentária. Porém, por falta de recursos, não era possível. Para ele, o sentimento em poder ter ajudado é de gratidão.

"Quando eu soube do caso da dona Marcelina, eu coloquei dentro de mim que poderia ajudar. O mesmo tratamento que ela teve, eu também tive aqui na faculdade. Toda essa corrente do bem que foi feita em prol da Dona Marcelina, é uma corrente de gratidão e de conhecimento onde cada um com o seu conhecimento foi somando e hoje entregou para ela mais do que um sorriso. Foi entregue uma autoestima elevada, o que é fundamental."

Após conseguir mobilizar toda a equipe da instituição de ensino e trazer a Dona Marcelina para Juiz de Fora, o sonho em poder voltar a sorrir após 27 anos se tornou realidade. "O Paulo, que me atendeu foi excelente. Ele não me deixou na mão de ninguém todas as vezes que eu vinha era ele que me atendia", diz a auxilar de cozinha.

FOTO: Foto: Marcos Alfredo - Dona Marcelina recebeu os cuidados necessários para ter de volta o seu sorriso

O estudante de odontologia, Paulo César Júnior, foi o responsável por acompanhá-la em todas as consultas. Para ele, devolver o sorriso para um paciente, em especial para a Dona Marcelina, é algo que ficará marcado como uma lição de vida.

"Devolver tudo o que ela perdeu nestes quase dois meses de trabalho nesse vínculo que a gente cria com o paciente. Ouvi-la falar hoje que os dentes ficaram praticamente iguais aos dentes que ela tinha quando era mais nova foi espetacular."

Para o professor Ricardo Spinelli, responsável pela orientação dos alunos de odontologia da Estácio, é necessário obter, durante o curso, a consciência que se deve exercer o amor ao próximo. "É um grande orgulho para mim, enquanto professor, ver os alunos conduzindo o tratamento e chegando a um resultado tão bonito. Isso vai além de obter conhecimento teórico e prático, mas principalmente, em exercer o amor ao próximo."

Segundo o reitor do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, Ricardo Bianchi, ações como estas são uma forma dos alunos devolverem para a sociedade todo o conhecimento e aprendizado obtidos durante a graduação.

"O caso da dona Marcelina envolveu alunos do jornalismo, alunos da odontologia, professores, funcionários e isso moveu toda uma equipe e ela está super feliz aqui. Então, eu acho que nós fizemos o bem sem muito esforço, mas com muita boa vontade. É uma emoção enorme. Todo mundo está premiado com isso."