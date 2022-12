Um home, que não teve a idade revelada, furtou um táxi perto do mergulhão e na fuga acabou batendo o veículo no canteiro central da Rua Paracatu no bairro Bom Clima, na madrugada deste domingo (04).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar o suspeito surpreendeu o motorista do táxi, subindo no capo do carro, neste momento o motorista saiu do veículo e o suspeito assumiu a direção fugindo em direção a zona nordeste da cidade.

Ainda, de acordo com PM, o suspeito teve ferimentos leves e foi atendido ainda no local do acidente.

O caso foi conduzido para a delegacia especializada.

FOTO: Redes Sociais - Reprodução