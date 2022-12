A Prefeitura de Juiz de Fora vai pagar o 13º salário no dia 13 de dezembro. O pagamento será feito em parcela única aos servidores públicos municipais e o contracheque estará disponível para acesso pelos servidores na sexta-feira, 9, pelo portal do servidor no site da PJF.



Segundo o secretário de Recursos Humanos, Rogério de Freitas, “a Administração tem se empenhado na valorização permanente dos trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura. Foram diversos esforços financeiros realizados durante o ano que possibilitaram ao Município garantir o pagamento do 13º novamente em parcela única ainda na primeira quinzena de dezembro”.



Pelo terceiro ano seguido, 2020 (prefeito Antônio Almas); 2021 e 2022 (prefeita Margarida Salomão), o pagamento voltou a ser feito em cota única e no último mês do ano.



Em 2019, na gestão Almas (PSDB), o 13º salário também foi pago em parcela única, mas na segunda quinzena de janeiro por conta de dificuldades de fluxo de caixa naquele período na Administração Municipal.



São cerca de 16 mil servidores ativos e inativos e um recurso que vai injetar na economia de Juiz de Fora mais de 115 milhões de reais.

