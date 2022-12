Dois homens, um de 26 anos e outro de 19 anos foram presos nesta segunda-feira (5), no Bairro Benfica, Zona Norte, por tráfico de drogas. Conforme o boletim de ocorrências, a partir de denúncia anônima, a Polícia Militar foi informada de que a dupla atuava no tráfico na região. Durante patrulhamento, ambos passaram por revista. O mais velho carregava um revólver de calibre ponto 32 carregado com quatro munições, cinco porções de maconha, duas pedras de crack e dois aparelhos celulares.



Com o mais jovem, foi apreendido um celular e a motocicleta. Ambos tinham passagens anteriores pela polícia. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia.





Tags:

apreensão | PM | Polícia