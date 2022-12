Um homem, de 20 anos, teve seu carro roubado por dois suspeitos, na noite desta segunda (05) no bairro Borboleta em Juiz de Fora.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima conduzia seu veículo, um Outlander branco, quando foi abordada pelos suspeitos em uma moto que anunciaram o roubo com uma arma de fogo em punho e com o carro ainda em movimento. Após subtraírem o veículo ambos fugiram do local.

Após rastreamento a PM localizou o carro no bairro Democrata. Ninguém foi preso.





