A semana começou chuvosa, mas o sol promete dar as caras em Juiz de Fora. Segundo o professor Renan Tristão do perfil Tempo e Clima, a semana começa com as condições clássicas do verão: chuvas volumosas intercaladas com dias com mais sol e calor. As chuvas que podem ser fortes e generalizadas nessa terça (06) e quarta (07), com céu bastante nublado e temperaturas amenas. As pancadas podem vir a qualquer hora do dia.



A partir de quinta (08) o sol volta a aparecer com força entre nuvens e, nesta época do ano, a simples presença do astro-rei já faz a temperatura disparar. Combinado com a umidade alta, há condições de forte abafamento (sensação de calor acima do real). Pancadas isoladas podem acontecer e não atingem a maioria das cidades da região.

Os termômetros podem bater a temperatura mínima de 15°C e a máxima de 30°C.