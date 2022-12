Dois roubo foram registrados, nos bairros Santa Tereza e Boa Vista, na manhã desta terça (06) em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar, o roubo no bairro Santa Tereza aconteceu por volta de 6h21. A vítima, uma mulher de 44 anos, foi abordada por dois suspeitos, um deles armado com arma de fogo, que anunciaram o roubo e levaram o celular. Ela não se feriu.

Ainda, de acordo com PM, o roubo no bairro Boa vista aconteceu por volta de 7h48. A vítima, uma mulher de 62 anos, foi abordada por um homem, armado com uma faca, que anunciou o roubo e levou sua bolsa, com pertences pessoais, e o celular. Ela não se feriu.

Em ambos os roubos os suspeitos ainda não foram presos. A PM segue no rastreamento.

Tags:

#oflu | abastecimento de água | Alto da Boa Vista | Cedae | Cidades | Jornal O Fluminense | O Fluminense