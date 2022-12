Quem passa pelas ruas de Juiz de Fora já percebeu que a cidade está mais iluminada e com decorações natalinas. Como forma de reforçar a magia e a beleza das festas de fim de ano, a Prefeitura de Juiz de Fora lançou a campanha “Natal de Todos e Todas Nós”.



O Parque Halfeld, foi um dos primeiros locais a receber a iluminação. Além disso, outros pontos da cidade também receberão os enfeites luminosos com a temática do Natal, como as Praças CEU e da Estação, Morro do Cristo, além dos bairros Vitorino Braga, Santa Luzia e Grama.



Para o Secretário de Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora, Marcelo do Carmo, a decoração natalina por meio de luzes, tem trazido uma memória emocional para a população, que há muito tempo, não vislumbra a cidade comemorando uma data tão importante quanto o Natal.



“As pessoas estão muito felizes com essa ação. Temos visto uma repercussão maravilhosa na internet e as palavras que as pessoas mais dizem são: memória, infancia, saudade e confraternização. Para as pessoas, a ação está mexendo muito com o emocional e com o imaginário delas e tem uma ligação também com a pandemia, que foi um momento de treva e agora estamos vivendo um momento de luz. As pessoas têm feito muito essas alusões ao passado e a infância e também essa contraposição dos tempos de trevas com os tempos de luz.”



Ainda de acordo com o secretário, durante a campanha, a PJF irá promover algumas ações. Uma delas está marcada para o dia 22, onde será promovido um grande evento de natal, a partir das 17h, na Praça da Estação. As demais atividades que serão realizadas durante a campanha, ainda serão divulgadas pelo Executivo.



O secretário também afirma que a campanha irá fomentar o comércio e o turismo na cidade, impulsionando a economia da cidade.



“A gente está tornando a cidade mais bonita para aquecer o comércio, trazer pessoas, para que Juiz de Fora volte a ser um centro regional de compra. Essa é uma ação que tem um potencial multiplicador de mídia espontanea enorme. O objetivo é que o entorno venham para Juiz de Fora comprar seu presente.”



A iluminação especial seguirá até o dia 6 de janeiro, Dia de Reis.



