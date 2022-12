Um homem, de 28 anos, foi baleado e encontra-se em estado grave, no bairro Vila Alpina em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois tiros, na região do flanco direito e lombar esquerdo. Ela foi socorrida por populares para a Regional Leste, sendo transferido para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) em estado grave. Não há informações sobre atualizadas sobre a saúde da vítima.

Ainda, de acordo com a PM, os suspeitos de cometerem o crime seriam moradores do bairro Santa Cândida. Não se sabe a motivação do crime. Ninguém foi preso.





