Neste sábado (10) devido a suspensão de energia elétrica na Rua Gilberto Alencar, na Região Central de Juiz de Fora, o fornecimento de água também será suspenso, segundo informações da Cesama. Ainda de acordo com a Companhia de Saneamento Municipal, outros bairros devem ser atingidos com a falta d'água como os bairros Paineiras, Vale do Ipê, Jardim Glória e São Mateus, além do Colégio João XXIII.

A Companhia pede a compreensão dos moradores para que economizem água até que os serviços da Cemig estejam concluídos. A previsão é de que o fornecimento de água nessas comunidades seja regularizado durante a noite deste sábado.