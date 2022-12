Em função da "Corrida do Bahamas", que é a última etapa do “34º Ranking de Corridas de Rua”, promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o trânsito no Bairro São Pedro sofrerá alterações. A largada e todo percurso será realizado na BR-440. Portanto, decorrente da utilização da via pública para a competição, haverá interdição total da BR-440 (a partir da Rua Roberto Stiegert) no horário das 8h até 10h.



A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) informa que por motivos de segurança e uma melhor viabilidade do percurso, foi feita uma alteração para a Corrida do Bahamas. Todo o percurso da corrida será realizado na BR-440. A Largada e Chegada continuam no mesmo local, no Bahamas Mix São Pedro, às 8h.

