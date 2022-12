A última Missa do Impossível de 2022 acontece neste domingo (11). São esperadas cerca de 30 mil pessoas para um dos eventos religiosos mais importantes de Juiz de Fora. Nos últimos dois anos, as celebrações derradeiras foram realizadas com número limitado de pessoas, em razão da pandemia de Covid-19. O tema da celebração será 'Bater e será aberto, pedir e recebereis'.

O evento está marcado para acontecer, às 17h, em um terreno no Centro de Juiz de Fora, ao lado da sede do Tupi, localizado na esquina das ruas Benjamin Constant e José Calil Ahouagi, onde será montada toda a estrutura de telões, tendas e palco.

O celebrante da Missa do Impossível, padre Pierre Maurício, convida em suas redes sociais a participação dos fieis para a última celebração do ano. "Depois de um ano inteiro de caminhada elevando a Deus louvores e suplicando a ele os impossíveis, vamos juntos celebrar a ultima missa de 2022. Queremos levar até o altar do Senhor aquilo que a vida configura como difícil e impossível, por isso esse convite é para você. Para que juntos a gente possa consagrar todos os nossos pedidos a Deus. É com o coração renovado e cheio de esperança que estaremos lá na sede do Tupi, às 17h", reforça o convite.