A Praça Áureo Carneiro Gomes, no bairro Grama, é o cenário da edição natalina do “Praça Quente Pra Toda Gente”, das 8h às 13h deste domingo (11). O espaço recebe decoração com árvore de natal de 8m de altura iluminada, que faz parte da programação do “Natal de Todos Nós”. Durante a manhã, a população poderá aproveitar brinquedos infláveis, atividades educativas e participar da feira com produtos artesanais produzidos pelos moradores do bairro.



A iniciativa traz como atração inédita o tapete interativo, que é uma brincadeira realizada em trilha, como ocorre nos jogos de tabuleiro, com uso de um dado.

Serão vendidos bolos, artesanato, plantas, sabão artesanal, canetas e lápis decorados. A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai promover atividades recreativas, além de oficina de educação alimentar e livro em quadrinhos para colorir. O projeto “Praça Quente Pra Toda Gente” faz parte do Programa Boniteza e tem como objetivo restabelecer as praças públicas como um ambiente de lazer para os moradores. O objetivo é incentivar o uso do espaço para atividades esportivas, de lazer ou culturais promovidas pela própria comunidade.



Esta será a terceira edição do “Praça Quente” no Grama, que foi inaugurado em maio. As ações deste domingo contam com apoio da Secretaria de Governo (SG), Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). O projeto “Praça Quente Pra Toda Gente” já chegou nas praças Senador Teotônio Vilela, no Vitorino Braga; Áureo Gomes Carneiro, em Grama; e na Praça do Ipiranga, em Ipiranga.