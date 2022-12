Jornalista, palestrante, criadora de conteúdo do Papo de Preta, ativista anti racismo juiz-forana, Natália Romualdo, de 26 anos, morreu no sábado (10) após uma parada cardiorrespiratória. O velório acontece deste domingo (11), na capela 1 do Cemitério Municipal e o sepultamento da jovem está previsto para as 15h.



A amiga e parceira na plataforma Papo de Preta, Maristela Rosa, pelas redes sociais reverenciou Natália e destacou o legado que a comunicadora construiu."São quase 10 anos de amizade, mais de 7 anos de canal; das coisas mais incríveis que vivi na minha vida, muitas foram ao lado dessa mulher incrível! Ainda não acredito nisso. Tá doendo muito pra mim, pra família, pra todos que conheceram a Natália. Por favor, peço as orações de vocês nesse momento. A ficha ainda não caiu, estamos nos esforçando pra manter a força e nos lembrarmos apenas dos momentos de alegria que ela nos proporcionou."



O Secretário de Comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora, Márcio Guerra, homenageou Natália: "Querida Natália Romualdo. Sempre achei correta a frase que os filhos deveriam ir depois dos pais. Acabo de saber de sua morte. Estou arrasado. Uma "filha" querida que a Facom me deu. Você foi aluna, bolsista, orientanda e amiga. Quantas vezes você me falava dos desafios que teve que superou. Ao lado da amiga Maristela Rosa, no seu Papo de Preta, você encontrou seu espaço no mercado de trabalho. Uma tristeza profunda toma conta de mim. Que a espiritualidade te receba."

A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) destacou:" O legado desta jovem mulher negra fica para a história".

A vereadora Tallía Sobral (Psol) ressaltou a relevância do trabalho e da atuação da criadora de conteúdo. "Natália faz parte de uma geração potente que refundou o jeito de se fazer comunicação, no qual mulher negra tem o devido espaço de protagonista. Ela tocou nossas mentes e corações.Sentimentos a toda sua família, a companheira nos Papos de Preta Maristela Rosa e todes fãs que, com certeza, seguirão inspirades por Natália."

A vereadora Laíz Perrut pontuou a dedicação à militância da jornalista. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Natália Romualdo. Meu abraço aos amigos e familiares. Natalia vai deixar saudades, Juiz de Fora e o Brasil perdeu uma incrível militante e criadora de conteúdo negra do país!".



Artistas da cidade, como as cantoras e compositoras Laura Conceição e Alessandra Crispin, influenciadores, personalidades, como Maíra Azevedo, Paula Lima, Nathália Rodrigues de Oliveira (Nath Finanças), Nataly Neri, AD Júnior, Spartakus Santiago, PH Cortês, Elisama Santos, Eliziane Berberian, Thelma Assis, Maíra Medeiros, fãs e seguidores de todo o país expressaram incredulidade e lamentaram a morte de Natália pelas redes.