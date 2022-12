A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) deu início às festividades de final de ano, o Dezembro Festa e Luz, na tarde e desta quarta-feira (7).

A abertura do evento natalino da Casa Legislativa contou com a participação dos corais dos Curumins, do Centro de Convivência do Idoso da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac) e das Meninas Cantoras do Colégio Santa Catarina. A magia do Natal ficou completa com a chegada do Papai Noel e com a inauguração da iluminação festiva que decora a fachada do Palácio Barbosa Lima.O presidente da CMJF, vereador Juraci Scheffer (PT), abriu o evento lembrando dos últimos dois anos de pandemia e destacou “a alegria de estar vivendo um momento de mais tranquilidade e muita esperança para 2023”. “Fico muito feliz em ver como está bonito o nosso prédio e também estou ansioso para ouvir os corais”, disse.

Com muita alegria e entusiasmo, o coral formado por 180 crianças e adolescentes dos Curumins ocupou as escadarias da Câmara e apresentou um repertório diverso composto por músicas natalinas e também do cancioneiro popular. A apresentação foi acompanhada pelas vozes do coral do Centro de Convivência do Idoso e brindada com a chegada do Papai Noel. Para completar o momento, as luzes que decoram a fachada da Câmara Municipal foram acesas, surpreendendo e encantando a todos. O projeto de iluminação deste ano foi assinado pelo artista Wagno Gáudio e conta com 30 mil microlâmpadas de led.

Para fechar a noite, o coral das Meninas Cantoras do Colégio Santa Catarina levaram suas vozes para o hall do Palácio Barbosa Lima e emocionaram os presentes com canções natalinas. O projeto existe desde 2004 e conta com 32 meninas regidas por Bethânia Guedes. A cantata também inaugurou a decoração interna da Casa Legislativa.

Dezembro Festa e Luz

Durante o mês de dezembro, a Casa Legislativa realizará uma sequência de atividades. Serão cantatas, solenidades diversas e, finalmente, a inauguração das obras de melhoria do Palácio Barbosa Lima, prédio histórico bem no coração de Juiz de Fora, assim como a nova iluminação na edificação. Confira abaixo a programação completa

- Segunda (12) às 17h30: Cantata de Natal com apresentação de corais na escadaria da Câmara Municipal: Flautistas do Colégio Academia, Coral Cesama, Coral da Igreja Metodista.

- Quarta (14) às 9h: Inauguração da recuperação da galeria dos ex-presidentes e da galeria das vereadoras.



- Sexta (16) às 12h: Inauguração do estúdio da JFTV Câmara, Inauguração do Sedecon, Apresentação artística na escadaria da Câmara Municipal.



- Terça (20) às 19h: Inauguração da reforma e requalificação do Palácio Barbosa Lima, sede da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Coquetel de lançamento do Salão Nobre Raymundo Nonato Américo Mendes.

