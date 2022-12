Uma frente fria que se aproxima pode deixar o início da semana bem tempestuoso em Juiz de Fora. Segundo Renan Tristão, do perfil Tempo e Clima JF é preciso ter atenção entre esta segunda (12) e terça (13) para chuvas e tempestades que podem cair na região.

As áreas de instabilidade atmosféricas deixarão o céu com muitas nuvens e trovoadas isoladas também podem acontecer.

A temperatura mínima pode bater os 19°C e a máxima 24°C.

CARACTERÍSITICAS DO VERÃO NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL

Segundo o Incaper, a estação do verão caracteriza-se, na Região Sudeste do Brasil, pelas altas temperaturas, chuvas abundantes e dias mais longos que as noites.

O principal sistema meteorológico de atuação é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que consiste em uma banda de nebulosidade semi-estacionária, a qual se estende desde o sul da Amazônia, passando pela região Centro-Oeste e prolongando-se para o Oceano Atlântico, acarretando em chuvas, que podem ser intensas. Neste período, ocorrem mudanças rápidas nas condições do tempo, causadas principalmente pela instabilidade termodinâmica (alta taxa de umidade associada ao aquecimento diurno), que favorece a formação de nuvens convectivas*, ocasionando chuvas de forte intensidade. Essas chuvas ocorrem normalmente no período da tarde e noite, muitas vezes acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

A média acumulada de precipitação para a estação supera os 450 mm na maior parte do estado. Valores maiores que 600 mm são registrados na região do Caparaó. As regiões litorâneas registram entre 300 e 400 mm. As temperaturas máximas médias ficam em torno dos 28-30 °C na Região Serrana e 31-33 °C nas demais regiões. As temperaturas mínimas médias ficam em torno dos 17-18 °C na Região Serrana e 21-23 °C nas demais regiões.