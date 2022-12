O transporte coletivo de Juiz de Fora contará com esquema diferenciado para atender aos consumidores e aos funcionários do comércio, em função do horário especial para o Natal, conforme divulgado a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Nos sábados, 17 e 24, quando as lojas abrem entre 8h e 18h, os ônibus vão circular com quadro de horário dos dias úteis. Já nos domingos dos dias 11 e 18, quando o funcionamento será entre 10h e 16h, o transporte público atende aos usuários com os horários de sábado.



As mudanças podem ser vistas no Infotrans, na página da Prefeitura