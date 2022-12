Foram iniciadas a utilização de câmeras operacionais portáteis pelo 2º Batalhão da Polícia Militar nesta segunda-feira (12). De acordo com a PM, as câmeras ficarão acopladas ao fardamento do colete balístico.

Inicialmente serão 16 aparelhos que serão usados pelos agentes do 2º Batalhão. Os equipamentos irão auxiliar com a captação de imagens das operações da PM.