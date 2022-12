Um homem, de 25 anos, foi preso no fim da tarde desse sábado (10) após uma perseguição policial no bairro Santos Dumont, Cidade Alta de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito e outro ocupante estavam em um carro, Ford Ka, que fugiu, após uma ordem de parada, em alta velocidade. Durante a fuga o veículo chegou a bater em dois carros. Em determinado momento os dois ocupantes do automóvel desceram, com arma em punho, e tentaram fugir a pé pelo matagal. Um suspeito foi preso. O segundo ocupante do carro conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Ainda, de acordo com a PM, foram localizados e apreendidos seis cartuchos de calibre 38, treze cartuchos de calibre 45, todos intactos, dois carregadores de arma de fogo, um coldre, um relógio, um cordão prateado, dois aparelhos celulares e um revolver calibre 38.

Foi constatado pela guarnição que o carro usado na fuga pelos suspeitos se tratava de um veículo roubado com placa falsa. Na sexta (09) o mesmo veículo foi usado em um roubo na cidade de Bicas.