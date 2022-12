Comerciantes do setor de alimentação e cervejarias de Juiz de Fora e Região que tenham registro no Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) têm até as 14h do dia 14 de dezembro para se inscrever gratuitamente para a instalação temporária de food e beer truck para a venda no Parque Halfeld. A ideia do edital de chamamento publicado pela Prefeitura é integrar o comércio local nas festividades do “Natal de Todos Nós”, programação que ocorrerá entre os dias 15 e 23 de dezembro de 2022, das 13h às 21h.



As inscrições devem ser feitas por formulário online. Podem participar da seleção pessoas jurídicas de Juiz de Fora e Região, bastando, para isso, preencher o formulário, no qual deverão ser indicados os dados do interessado e do estabelecimento (nome fantasia/razão social, nome do responsável legal, endereço, telefone, CNPJ, registro do MAPA, alvará sanitário e licença de funcionamento). Após a aprovação, serão habilitadas até quatro cervejarias e o mesmo número de estabelecimentos do ramo alimentício, que ocuparão espaço destinado ao beer ou food truck, com instalação elétrica, sem ponto de água.



Caso as inscrições ultrapassem o número máximo previsto, de acordo com a PJF, será feito um sorteio para definir os participantes. Os resultados serão divulgados nesta quarta-feira, 14, às 16h, no site da Prefeitura. Os interessados que forem selecionados assinarão um contrato que terá vigência até o fim do evento no Parque Halfeld. O edital na íntegra está disponível na página do Turismo, no site da Prefeitura. https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/setur/chamamento-publico/cervejarias.php

As cervejarias e os estabelecimentos do ramo alimentício deverão encarregar-se do transporte e armazenamento dos produtos, bem como da logística, montagem, desmontagem e equipamentos necessários para o fornecimento dos produtos. Também será incentivado que as cervejarias e os estabelecimentos ofereçam, diariamente, atrações musicais diversificadas para compor a programação do evento “Natal de Todos Nós”, dessa forma a ação será abrilhantada, possibilitando também o aumento das vendas. A Secretaria de Turismo (Setur) disponibilizará um tablado e ponto de energia.