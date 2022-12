A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) divulgou, na segunda-feira (12), o resultado do Cadastro Escolar 2023, para encaminhamento dos estudantes, pais ou responsáveis que se inscreveram pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula (Sucem). O período de inscrição foi entre os dias 9 e 30 de novembro, para garantir vaga em uma das escolas da rede pública (estadual e municipal), conforme orientações fornecidas durante o cadastro.

Os dados para consulta podem ser conferidos na página. Para saber a escola à qual foi encaminhado para matrícula, o estudante ou responsável deve informar o número de inscrição e data de nascimento do candidato inscrito no sistema. E quem tiver perdido o número de inscrição pode resgatá-lo no próprio site do cadastro, basta clicar em “esqueci meu número de inscrição”, informar nome completo, tipo de ensino, data de nascimento e nome do pai ou mãe.

Após verificar os dados informados pela secretaria, a pessoa deve procurar a escola estadual indicada no cadastro para confirmar a matrícula. Na rede estadual, a confirmação de matrícula será do dia 20 de dezembro ao dia 13 de janeiro. Na rede municipal, segue o calendário da secretaria municipal de educação do município. Quem não tem acesso à internet, deve procurar a Secretaria Municipal de Educação dos 727 municípios que aderiram ao Sucem para consultar a unidade de ensino que foi encaminhado para efetivar a matrícula escolar.

O Estado reforça que o cadastro vai direcionar o candidato a uma vaga na rede pública em uma unidade escolar mais próxima de sua residência, que tenha vaga para a etapa a ser cursada pelo estudante considerando os critérios definidos na Resolução SEE Nº 4.775/2022. A orientação é de que todos se atentem para a documentação pedida, a referencia do endereço, que será usada para direcionar a vaga e a etapa de ensino para qual o cadastro foi feito.



Para quem perdeu o prazo do cadastro escolar deste ano, a secretaria vai abrir uma oferta de vagas remanescentes, a partir de 24 de janeiro . As inscrições poderão ser realizadas pelo Sucem até 10 de fevereiro.A inscrição é para uma vaga, portanto, a família não escolhe a escola. As famílias que não têm acesso à internet poderão procurar uma escola da rede estadual ou da municipal para se inscrever e concorrer a uma das vagas remanescentes.