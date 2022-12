A Galeria do Teatro Pró-Música recebe nesta semana a Feira Marché entre os dias 12 e 16 de dezembro. Com itens voltados para moda, arte, artesanato e gastronomia, a edição deste ano conta com 50 expositores. A feira retoma as atividades após dois anos de paralisação das atividades devido à crise gerada pela pandemia de Covid-19. Além disso, a Feira Marché repassa os recursos arrecadados com as vendas para a compra de bolos para a campanha de final de ano do projeto social Doutores do Amor.

Juninho Sobreira é o coordenador da feira. Para ele, o retorno das atividades após dois anos, tem sido bastante animador. Segundo ele, a ideia de poder trabalhar com artesanato começou há cerca de cinco anos.

“Eu comecei a fazer velas artesanais como uma espécie de terapia. Após isso, os meus amigos começaram a gostar do meu trabalho e comecei a vender. Logo em seguida, eu fui convidado para poder participar da feira de artesanato no bairro São Mateus. Lá eu comecei a ajudar e hoje eu sou um dos coordenadores da feira lá do bairro.”

Além disso, Juninho começou a criar eventos para dar a oportunidade a outros artesãos para comercializarem seus trabalhos.

“Muitos artesãos não tinham onde expor seus trabalhos. Fiz feiras em vários lugares e hoje o Pró-Música nos acolheu e cedeu a galeria aqui do teatro. Foi aí que criamos a Feira Marché e eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas e fiz essa parceria com o projeto Doutores do Amor, onde os recursos arrecadados são encaminhados para o projeto.”

A Feira Marché acontece até sexta-feira (16). O horário de funcionamento é das 09h às 18h, na galeria do Teatro Pró-Música, localizado na Av. Barão do Rio Branco, 2329, no Centro de Juiz de Fora.

Outro ponto da cidade onde há uma feira de natal, é na esquina da Rua Halfeld com Batista de Oliveira. No local há diversos produtos artesanais como artigos religiosos, bijuterias, roupas de boneca e alimentos típicos de natal. São 14 expositores que se reuniram e comercializam seus produtos na região central da cidade.

FOTO: Foto: Paulo Inácio - Feiras de Natal movimentam o comércio de JF

Para a coordenadora da feira, Maria Alice Oliveira, a ideia é trazer mais uma opção para o público juiz-forano poder fazer as compras de natal.

“A nossa feira é independente. O nosso foco é poder presentear com o carinho do artesanato aqui na região central de Juiz de Fora. A gente tem uma rotatividade de artesãos aqui devido ao tempo que cada um precisa de produzir. Então toda semana nós temos grupos de artesãos diferentes. Isso dá uma variada nos produtos que estão à venda."

Maria Alice Oliveira começou com o trabalho de artesanato há 14 anos. Ela relata como começou na carreira como artesã.

“Eu comecei há 14 anos. Tudo começou quando eu comecei a trabalhar com artesanato para não ter que trabalhar fora. Meu filho era pequeno na época e acabei conhecendo a feira de artesanato do São Mateus e fui durante 14 anos.”

A Feira de Natal acontece até o dia 31 de dezembro e fica localizada na Rua Halfeld, 559, esquina com a rua Batista de Oliveira, de 09h da manhã às 18h.