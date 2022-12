Uma mulher, de 26 anos, foi roubada quando estava à caminho do trabalho, no início da manhã dessa terça (13), no Centro de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi abordada pelo suspeito que, armado com uma faca, anunciou o roubo, levou seu celular e fugiu.

Até o momento ninguém foi preso.