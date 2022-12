Pais e responsáveis por crianças atendidas pelo Centro Educacional Paulo Fillipino, localizado no Bairro Cidade do Sol, Zona Norte, entraram em contato com a ACESSA.COM para relatar casos de Covid-19 que motivaram o pedido de antecipação das férias para os atendidos, para evitar o risco de contaminação. Eles alegam, no entanto, que a Secretaria de Educação não teria aceitado o pedido e permanece recebendo as crianças e aplicando atividades.

Pais que têm filhos alérgicos e com problemas respiratórios demonstraram preocupação com a possibilidade de ocorrência de surto na creche e, alguns deles, decidiram não mais enviar os filhos para a instituição neste ano, para prevenir possíveis casos. Eles ainda disseram que são orientados a realizar testes nas crianças, caso elas apresentem sintomas.

Por meio de nota, Prefeitura de Juiz de Fora informou que apenas um profissional foi afastado após confirmação de caso de Covid-19 na instituição e isso não inviabiliza a continuidade das atividades na instituição. "As atividades no Centro Educacional Paulo Fillipino seguem o cronograma normal", reitera a Prefeitura.



