Imagens de um gato-mourisco foram registradas por câmeras de segurança na Rua Doutor Lemos Monteiro, no Bairro de Lourdes, na Zona Sudeste. Moradores acionaram a equipe de Proteção Ambiental da Guarda Municipal, que chegaram a avistar o felino, que fugiu por um terreno baldio, antes que o animal pudesse ser contido. A partir das imagens, foi possível identificar a espécie, identificada como um exemplar silvestre, de raro avistamento e ameaçada de extinção.



O Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) orienta que a população evite deixar expostos restos de alimento, ração ou lixo. O gato-mourisco tem hábitos diurnos e, provavelmente, saiu da mata da Reserva Biológica do Poço D’anta, próxima ao local, à procura de alimento.



Também conforme o Cetas, o avistamento não deve ser motivo para pânico, nem para ataque ao animal. Maltratar animais é crime e quem for flagrado praticando o ato pode ser preso. De acordo com a lei de crimes ambientais (Lei 9.605/1998), a pena para quem mata, persegue ou caça animais da fauna silvestre pode ser de seis meses a um ano de detenção e multa. Caso o animal seja visto novamente, a população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153, no horário de 8h às 17h.

O gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi) está na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção no país, na categoria vulnerável. O documento foi publicado, em junho deste ano, pelo Ministério do Meio Ambiente no Diário Oficial da União.