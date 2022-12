Funcionários que trabalham no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), entraram em contato com a nossa equipe do Portal Acessa para denunciar problemas relacionados ao excesso de trabalho na instituição. Segundo a denúncia, o volume de trabalho é muito grande, o que obriga os funcionários a cumprirem um grande quantitativo de horas extras.

Ainda de acordo com a denúncia, funcionários estariam ficando doentes por conta do excesso de trabalho. Outra alegação, é que o baixo efetivo de funcionários seria a principal causa da sobrecarga.



De acordo com a UFJF, é de desconhecimento da instituição os problemas relatos pelos servidores. Porém, o caso será levado para a Reitoria e à Direção do CAEd. A UFJF reforça que denúncias e queixas devem ser feitas diretamente na Ouvidoria da Instituição O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. Manifestações também podem ser feitas on-line por meio do Fala.BR (plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação). Mais informações: ouvidoria@ufjf.br | (32) 2102-3380 | ufjf.br/ouvidoria.