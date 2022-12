Nos últimos dias antes do Natal, as pessoas caminham apressadas pelas ruas, carregando sacolas, pesquisando preços de presentes, planejando ceias fartas, marcando viagens para ocupar o recesso. Compartilhando as mesmas ruas e as mesmas calçadas, pessoas que não sabem quando será a próxima refeição. Buscando incluir essas pessoas em situação de vulnerabilidade na celebração, grupos promovem ações solidárias e alguns deles ainda buscam contribuições para viabilizar eventos feitos para alimentar e presentear essa população.

A pouco mais de uma semana para o Natal, a 'Mamãe Noel Margarida Gomes", que há anos se dedica a levar uma surpresa a crianças que não receberiam presente no Natal, ainda busca doações de brinquedos e materiais para fazer lanche e o bolo confeitado que faz a alegria da festa de Natal no Bairro Jardim Natal e em outros do entorno. "Precisamos reunir tudo com urgência, porque está difícil. Vamos conseguir, porque tudo o que eu posso fazer com essas crianças, eu faço!".

As pessoas que tiverem como doar itens para o lanche podem entrar em contato direto com Margarida por meio do telefone 99148-8287, que é whatsapp, ou indo diretamente no endereço dela, que é Rua Antônio Bernardo, 256, Bairro Jardim Natal, próximo à igreja católica do bairro. "Estamos ansiosos, porque ainda faltam muitos brinquedos. Uma parte já conseguimos, está embalado, mas ainda falta bastante. Temos fé que até a semana que vem vai chegar."

A terceira edição da "Ceia Solidária" promoverá uma refeição especial para pessoas em situação de rua no dia 23 de dezembro, na Praça da Estação. A iniciativa é realizada pelo grupo "Anjos de Luz", formado pelo jornalista Petterson Marciano e amigos em homenagem ao radialista Wildemar Aquino (Cebola), que faleceu em 2019 e se dedicava a ações em prol das pessoas em vulnerabilidade.



Para preparar a ceia, o grupo recebe doações de batata palha, milho, lombo, refrigerante, farofa e descartáveis (pratos e talheres de refeição). As doações devem ser entregues n no Restaurante Cardápio Mineiro, no Mercado Municipal, no Centro de Juiz de Fora.



A Ceia será servida em mesas montadas, e será oferecido bebida, música ao vivo e panetones para todos os participantes. O cardápio deste ano é arroz, salpicão, farofa com ovos e lombo assado com abacaxi. Para além da refeição, o grupo vai oferecer um dia de beleza para as pessoas em situação de rua atendidas por equipamentos do município. Ao todo, 25 alunos do curso “Escola para Barbeiros e Cia” de Juiz de Fora vão atender com corte de cabelo e barba os usuários, na segunda-feira (19), das 9h às 12h, no Centro Pop e das 19h às 21h30 na Casa de Passagem. "Tudo para eles terem uma noite natalina digna, como todos merecem!", ressalta Petterson.



Outra iniciativa que vai oferecer uma refeição especial para 200 pessoas em situação de rua será promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Social Fênix, que promoverá o Natal Solidário no dia 17, a partir das 12h, também para a população em situação de rua, no Ambulatório da Glória, que fica na Rua Feliciano Pena,, 187 no Mariano Procópio. Além de um almoço especial, os atendidos receberão brinquedos e kits de higiene. "Foi um ano com muitos desafios. Graças a Deus chegamos até aqui", comemora Vanessa Farnezi, coordenadora do Instituto.



"Olho para tudo que passamos e vejo a responsabilidade de saber que tantas pessoas podem contar com pelo menos uma refeição através do nosso trabalho. Fazemos de cada refeição um ato de amor", dessa maneira e com essa missão, Vanessa também agradece a todos que doaram ao longo do ano e, também, possibilitaram que essa celebração possa ocorrer.