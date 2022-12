Um homem, de 44 anos, foi encontrado ferido após tomar quatro tiros na rua Barão do Retiro, Zona Sudeste de Juiz de Fora. Dois suspeitos foram presos e um segue foragido.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava caída no chão após dois tiros terem atingido a região das costas e mais dois a cabeça. O homem teria descido o matagal até a linha férrea. Nas mediações do crime foram encontrados dois projéteis de arma de fogo. O SAMU constatou os ferimentos no local.

Ainda, de acordo com a PM, um dos suspeitos relatou que a vítima e a namorada foram abordados por eles, um armado com a arma de fogo, e obrigaram a vítima a os acompanhar para "resolver uma situação", quando logo após foram ouvidos os disparos.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Três homens foram identificados na ação. Dois deles foram presos e um conseguiu fugir. A PM segue no rastreamento. Ninguém informou a motivação do crime.

Tags:

cidade | Crime | Guarus | Homicídio | juiz de fora | PM | Polícia | Tentativa | Tentativa de Homicídio | Violência