Um homem, de 25 anos, funcionário de uma loja no Centro de Juiz de Fora, foi ameaçado por bandidos com faca e estilete enquanto eles roubavam a loja em que ele trabalha, na manhã desta quinta (15).

Segundo informações da Polícia Militar, um homem e quatro mulheres entraram na loja e começaram a pegar várias mercadorias, como chocolate, bonecas e faqueiros. Ao perceberem que estavam sendo acompanhados pela vítima o homem a ameaçou com uma faca. A ação foi acompanhada por uma testemunha que também viu que as suspeitas estavam portando estiletes. Os suspeitos fugiram do local com as mercadorias roubadas.

Ainda, de acordo com a PM, durante o rastreamento o homem foi localizado na Rua Santa Rita com a faca usada no crime, mas sem os produtos roubados. Ele foi reconhecido pela vítima e encaminhado para a delegacia. A PM segue no rastreamento das outras quatro suspeitas.





