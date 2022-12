Um cachorro da raça pinscher morreu após ser arremessado da janela de um edifício na noite desta sexta-feira (16), na rua São Sebastião, no Centro de Juiz de Fora. Segundo informações da PM, populares teriam presenciado o morador do prédio arremessando o animal do primeiro andar.

O cão teria caído no solo e agonizado até morrer. Populares se juntaram na entrada do imóvel revoltados com a situação. A PM teve acesso ao prédio e prendeu o suspeito que, por pouco, não foi linchado pelos populares. A ocorrência segue em andamento.