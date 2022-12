Um homem, de 31 anos, foi preso na noite desta sexta (16) após ser constatado que ele dirigia um carro roubado com chassi adulterado e munições no bairro Jardim Esperança, Zona Sudeste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante o patrulhamento os militares abordaram um veículo, Peugeot prata, suspeito de um roubo ocorrido em Bicas. Nas buscas foram localizados e apreendidos, no porta mala do automóvel, cinco munições calibre 38 e um aparelho celular.

Ainda, de acordo com a PM, foi possível identificar que o carro que o homem dirigia estava com o chassi adulterado que foi remarcado com dados de um veículo de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, para o qual constava queixa de furto/roubo.

Dando continuidade à ocorrência, perto da residência do suspeito também foi localizado um carro, Voyage, com numeração adulterada. Foi constatado que o automóvel era produto de um roubo/furto que aconteceu na cidade de Belo Horizonte. O carro foi removido e levado para um pátio credenciado do Detran.



O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão.





