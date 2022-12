Um homem, de 29 anos, foi preso neste sábado (17) com uma grande quantidade de drogas em uma casa no bairro Monte Castelo, Zona Norte de Juiz de Fora. O valor estimado do material apreendido é de cerca de R$300 mil.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação os militares receberam a informação que o suspeito estaria guardando uma grande quantidade de drogas em uma casa na Rua Doutor Noberto Guehrein. Ao chegarem no local, o indivíduo, que estava no portão de casa, tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

Dentro da residência foram localizados e apreendidos um saco de aproximadamente 7kg de cocaína, cento e oito barras de maconha, três tablete de maconha, duas porções de maconha, duas barras de crack, oitenta e três pedras de crack, cento e dez pinos de cocaína, quatorze porções de cocaína em pó, duas balanças de precisão, dois potes com ácido bórico, seis tubos de pomada de lidocaína, quatro vidros de lidocaína, um celular, um simulacro de arma de fogo, um carregador de pistola, quatro munições calibre 38, duas colheres, vasto material para embalagem de drogas, dois cadernos de anotações e um dichavador.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão.

FOTO: PMMG - Reprodução

PMMG - Reprodução

Tags:

1 | 4 tonelada maconha | apreensão | Apreensão de drogas | Apreensão drogas | Bope | Castelo Branco rodovia | Contrabando | Core | Depen | Drogas | Geral | Ministério da Justiça | Operação Conjunta | Operação Hórus | Preso | PRF | rio | Rodovia Porangaba | Santa cláudia | São Pedro da Aldeia | Sorocaba | tráfico de drogas | Zona Norte