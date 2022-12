A partir das 13h, desta segunda-feira (19) quem passar pelo Calçadão da Rua Halfeld poderá conferir os trabalhos que vêm sendo feitos no município para a prevenção das violências e proteção às suas vítimas. A “Feira da Cultura de Paz” será montada na Praça Dr. João Pessoa, em frente ao Cine Theatro Central. Nela, diversos serviços de apoio e atendimento mostram suas ações e oferecem orientações aos interessados.

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), parceira do Núcleo, participa da feira com a rádio Cultura de Paz, com transmissão direto do local. Haverá apresentação de roda de percussão com jovens do programa Fica Vivo. O evento, promovido pelo Núcleo Intersetorial de Prevenção da Violência e Promoção da Paz, objetiva expor ao público projetos desenvolvidos, ampliando o conhecimento sobre a rede de enfrentamento às violências, com a perspectiva de reduzir a incidência de casos na cidade.

Realizar a feira, em ponto central da cidade, tem importância estratégica. “É fundamental para alcançar pessoas de diversas regiões e classes sociais, que estarão se movimentando por alí e divulgar os serviços que oferecem apoio e atendimento a pessoas em situação de violência, bem como para promovermos o empoderamento da população com informações sobre os tipos de violências mais comuns, violação de direitos e fluxo de atendimento e denúncia” explica o supervisor do setor de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (SDANT), da Secretaria de Saúde (SS), Fabrício Luis da Silva,

Entre os setores presentes, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde (SS); a Casa da Mulher, da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH); a Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc) e seus projetos em parceria com a Secretaria de Educação (SE). Participam também as Secretarias de Assistência Social (SAS), Esporte e Lazer (SEL), Mobilidade Urbana (SMU), o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania.

Núcleo Intersetorial

Implantado por meio do decreto Nº 15.034, assinado em 18 de fevereiro pela prefeita Margarida Salomão, o Núcleo Intersetorial de Prevenção da Violência e Promoção da Paz de Juiz de Fora reúne diferentes setores e órgãos, para trabalharem pela construção de políticas de enfrentamento, prevenção e atenção ao fenômeno da violência. Ações interinstitucionais vêm sendo desenvolvidas, com vistas a melhor apuração de dados, compreensão e direcionamento de atuação mais efetiva sobre a temática.

Durante o ano de 2022, uma parceria entre a Prefeitura e a UFJF viabilizou o projeto "Cultura de Paz e Prevenção das Violências: tecendo redes". A iniciativa é vinculada ao Plano Municipal de Vigilância das Causas Externas. Desde julho, professores e alunos da UFJF e profissionais da área de Saúde da PJF trabalham no planejamento e nas ações práticas do projeto, como uma série de capacitações, mapeamento e ações de comunicação.

